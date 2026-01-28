Lanús recibe a Unión en La Fortaleza con el objetivo de seguir de racha

El Granate enfrenta al Tatengue este jueves desde las 19.15 en el Estadio Ciudad de Lanús, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

Hoy 07:03

Por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, Lanús y Unión de Santa Fe se medirán este jueves a las 19.15 horas en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. El conjunto del sur bonaerense viene de un arranque a puro gol tras imponerse 3-2 ante San Lorenzo, mientras que el Tatengue debutó con un empate 0-0 frente a Platense.

El Granate mostró carácter y poder ofensivo en su estreno, con un equipo intenso y decidido a ser protagonista. Con 3 puntos en la tabla, Lanús intentará hacerse fuerte en casa y aprovechar el envión anímico para mantenerse en los puestos de arriba, apoyado en su gente y en un funcionamiento que dio señales positivas.

Del otro lado, Unión Santa Fe llega con 1 punto y la necesidad de empezar a sumar de a tres. Si bien no pudo romper el cero en la primera fecha, el equipo santafesino dejó una imagen ordenada y buscará mejorar en ataque para dar el golpe como visitante en una cancha siempre exigente.