Un obrero cayó desde un balcón en una obra y sufrió graves heridas en Las Termas

El accidente laboral ocurrió en la mañana del viernes en el barrio Los Altos Termas. El obrero fue derivado a una clínica privada y permanece bajo estudios médicos.

06/02/2026

Un grave accidente laboral se registró en la mañana de este viernes en el barrio Los Altos Termas, donde un trabajador de la construcción resultó seriamente lesionado tras caer desde un balcón de una obra en ejecución.

El hecho ocurrió cerca de las 9.55, en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y calle Chile, cuando personal policial fue alertado sobre el ingreso de un hombre herido al Centro Integral de Salud (CIS) Termas.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con Horacio Campos, de 32 años, quien se desempeña como armador y albañil en una empresa constructora encargada de la edificación de viviendas tipo monoblock en la zona.

Según manifestó, mientras realizaba tareas en el primer piso del edificio, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde una altura aproximada de cuatro metros, sufriendo un violento impacto.

El obrero fue asistido por personal médico, que le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante en el pómulo derecho, motivo por el cual se dispuso su derivación a la Clínica Yunes para la realización de estudios de mayor complejidad.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N°50, dando intervención al fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias del accidente continúan siendo materia de investigación, mientras se aguarda la evolución del estado de salud del trabajador.