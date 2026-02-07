Sarmiento recibe a Atlético Tucumán en un choque de necesitados

El Verde y el Decano se ven las caras en Junín por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 06:19

Sarmiento y Atlético Tucumán se enfrentarán este domingo desde las 17:00 en el Estadio Eva Perón de Junín, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Verde buscará recuperarse tras su última caída, mientras que el Decano intentará conseguir su primer triunfo en el campeonato.

El equipo de Facundo Sava llega con tres puntos en el certamen, producto de la victoria 1-0 ante Banfield como local y las derrotas frente a Argentinos Juniors (1-0) e Independiente Rivadavia (2-1). Más allá del arranque irregular, la preocupación principal para Sarmiento pasa por la tabla de promedios, donde acumula 73 puntos, apenas siete más que Banfield, sin contar a los recién ascendidos que dividen por menos temporadas.

Del otro lado estará Atlético Tucumán, que aún no pudo ganar en el Torneo Apertura. El Decano cayó en el debut ante Independiente Rivadavia y luego igualó frente a Central Córdoba y Huracán. Además, arrastra un dato alarmante: no ganó ningún partido como visitante durante todo 2025, una racha que intentará cortar en Junín.

Con realidades distintas pero necesidades similares, ambos equipos saldrán a buscar tres puntos claves para acomodarse en el torneo y tomar aire de cara a lo que viene.

Detalles del partido