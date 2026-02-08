A Fabra lo grabaron realizando un insólito gesto y peligra su pase a Independiente Medellín

El exjugador de Boca quedó envuelto en medio de una polémica en Colombia.

Hoy 00:52

La llegada de Frank Fabra a Independiente Medellín quedó envuelta en una fuerte polémica cuando parecía encaminada. Tras cerrar su ciclo en Boca, con una salida cargada de emoción y lejos del protagonismo, el lateral colombiano estaba listo para volver a su país y relanzar su carrera, pero un video viral podría cambiar su destino.

En las últimas horas comenzó a circular una grabación en la que se lo ve a Fabra bailando y cantando en un boliche. Más allá de la escena nocturna, lo que desató el enojo fue el contenido del canto: el futbolista entonaba El Pregón Verde, el himno de Atlético Nacional, el clásico rival del DIM.

La reacción de los hinchas del Poderoso de la Montaña fue inmediata. En redes sociales expresaron su rechazo y apuntaron contra una posible contratación de un jugador que, además, se estaba entrenando en las instalaciones del club mientras se ultimaban detalles contractuales. El clima se tensó y la operación, que parecía cercana, quedó en duda.

Con el correr de las horas apareció una aclaración clave desde el entorno del jugador. Aseguran que el video corresponde a diciembre, cuando aún no existía ninguna negociación con Independiente Medellín. Sin embargo, el malestar popular no se disipó y la polémica dejó el pase en stand by.

Más allá del episodio, las condiciones futbolísticas de Fabra siguen siendo valoradas. Su salida de Boca estuvo marcada por situaciones puntuales y no por el rendimiento, ya que desde la final de la Libertadores 2023 tuvo muy poca continuidad. Esa situación despertó interés en varios equipos una vez confirmada su libertad de acción.

En el fútbol argentino, San Lorenzo y Talleres analizaron posibles acercamientos, aunque las cifras pretendidas complicaron cualquier avance. En Colombia también hubo sondeos de América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional, pero sin negociaciones formales. El único que dio pasos concretos fue Independiente Medellín, aunque ahora todo quedó envuelto en incertidumbre. El desenlace dependerá de si baja la tensión con los hinchas y de la voluntad de las partes para retomar una negociación que parecía bien encaminada.