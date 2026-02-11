Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca y aseguró que seguirá negociando un acuerdo nuclear con Irán

El presidente estadounidense dijo que “fue una reunión muy positiva” e informó que su “preferencia” es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.

Hoy 18:20

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este miércoles en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien le dijo que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarán para ver si se puede concretar un acuerdo”, detalló el presidente en la plataforma Truth Social.

Trump reveló que durante el encuentro, de dos horas y media, le informó al primer ministro israelí que su “preferencia” es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.

El mandatario estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, agregó.

Según Trump, también abordaron el “enorme progreso que se está logrando en Gaza” con la implementación del plan de paz impulsado por Estados Unidos.

Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.

Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hezbolláh.

Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.

Las negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada, en la primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó mediante el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

El diálogo se produce tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no se alcanza un acuerdo, acompañadas del despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.