Nediani participó de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Lourdes

La celebración se realizó el miércoles en horas de la tarde con un importante marco de fieles e incluyó una procesión con la imagen de la virgen, confesiones, bautismos, comunión y confirmación de jóvenes y adultos.

Hoy 12:25

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó en la misa central de los festejos patronales de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes del barrio El Cruce de la ciudad de La Banda.

En la oportunidad, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, acompañó al jefe comunal en la misa que fue presidida por el Cardenal Vicente Bokalic Iglic, el padre José “Pepe” Di Paola y sacerdotes del Decanato Banda.

De este modo, la presencia de las autoridades municipales marcó una vez más el acompañamiento y el apoyo del Estado Municipal a las diferentes comunidades religiosas de la ciudad de La Banda.

Sobre su participación, el intendente Ing. Roger Elías Nediani, expresó: “Ser parte de las fiestas patronales, de la fiesta de nuestra Madre María en la advocación de Lourdes, es muy importante.

Cómo así también escuchar el mensaje que dió el Cardenal Bokalic, que en un mundo lleno de individualismo, tener la posibilidad de compartir en la misa, de participar en una comunidad que se organiza, realmente es muy importante.

Ha sido una celebración muy emotiva donde hemos podido ver y acompañar a los que recibieron los sacramentos del bautismo, comunión y confirmación, y a todos aquéllos que también han recibido un reconocimiento por la gran tarea que se viene haciendo en la parroquia de Lourdes.

Como decía el padre “Pepe” Di Paola, en este Día de Fiesta, en este Día de Gracia, en el Día de Lourdes, vamos a homenajearla también con grupos artísticos de las diferentes iglesias de la ciudad de La Banda.

En esta oportunidad, quiero agradecer al padre Pepe Di Paola que ha reconocido la colaboración del municipio para poder contribuir al polideportivo “Papa Francisco”.

Un lugar que será un espacio de encuentro para los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y para los vecinos de otras comunidades”.

Agregó: “En esta noche especial el coro municipal 'Santa Cecilia' va a honrar a la Virgen de Lourdes, en el marco de las presentaciones artísticas que habrán una vez terminada la misa.

Estos eventos son religiosos pero también son eventos culturales, porque forma parte de la cultura religiosa y de idiosincrasia del pueblo de La Banda.

Estoy contento por la gran convocatoria que ha tenido esta hermosa misa concelebrada con diferentes sacerdotes y presidida por el Cardenal Vicente Bokalic Iglic de la Arquidiócesis de Santiago del Estero”.

“Nosotros desde el municipio siempre hemos participado y colaborado con diferentes eventos que se han hecho en la ciudad de La Banda y que tienen que ver con la fe.

Hoy decía el Cardenal Bokalic que esta es la primera gran fiesta religiosa del año y que a partir de ahora van a celebrar otras grandes fiestas en las diferentes parroquias de la ciudad de La Banda.

Entonces, vamos a estar acompañando como siempre a cada comunidad, porque nuestra gestión ha querido trabajar siempre en una comunidad porque así se fortalecen los vínculos, trabajando en forma mancomunada, en forma comunitaria y buscando siempre ayudar a los que menos tienen”, concluyó el jefe comunal.

Una vez terminada la celebración de la santa misa se realizó un festival con música en vivo y venta de comidas para recaudar fondos para el Polideportivo “Papa Francisco”, situado sobre la Av. Libertador y Maestro Bulacio.