Belén Paz y Sofía Batule, convocadas a la Selección Argentina de cestoball

Las jugadoras santiagueñas de Quimsa entrenarán con el seleccionado nacional femenino del 1 al 3 de marzo en el CeNARD, en Buenos Aires.

Hoy 12:27

Las santiagueñas Belén Paz y Sofía Batule forman parte de la lista de jugadoras del seleccionado femenino de Cestoball que entrenarán del 1 al 3 de marzo en el CeNARD, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria confirma el gran presente de ambas y vuelve a destacar el aporte de Quimsa al plano nacional.

La concentración estará a cargo de la entrenadora Manu Ledo, junto al preparador físico Valter García Bayer, en una etapa de trabajos intensivos y evaluación del plantel. Serán tres jornadas claves para afianzar el funcionamiento del equipo y observar rendimientos individuales.

El listado completo de convocadas lo integran: Chichi Labaké, Ailen Ambroggio, Sofía Batule, Paula Bianchi, Selene Casemayor, Candela Cicchinelli, Caterina Cicchinelli, Sol Debole, Mayra Errigo, Nerina Fulton, Micaela Guimarey, Aylen Mayer, Juliana Miño, Larisa Neis, Micaela Oreiro, Mariel Padilla, Belén Paz, Gabriela Quintero, Emilia Sabio, Ludmila Sagrado, Karen Villalba y Juliana Zolezi.

Para las representantes santiagueñas, la citación significa una nueva oportunidad de consolidarse en la Selección Argentina, sumar experiencia de alto nivel y seguir posicionando al cestoball provincial entre los protagonistas del país. La noticia fue celebrada en el ambiente deportivo local.