La Escuela Municipal de Robótica convoca a los tutores de los alumnos preinscriptos

Desde el miércoles 18 hasta el viernes 27 del corriente mes, en el horario de 18 a 20:30 para confirmar la inscripción de los mismos.

Hoy 12:28
La Banda

La Escuela Municipal de Robótica ubicada en calle Besares y Sáenz peña dependiente de la Municipalidad de La Banda, informa que se convoca a los tutores de alumnos preinscriptos a presentarse en la institución desde el miércoles 18 hasta el viernes 27 del corriente mes, en el horario de 18 a 20:30 para confirmar la inscripción de los mismos.

Al respecto, se indicó que se deberá presentar la siguiente documentación, fotocopia de DNI del alumno y del tutor, constancia de CUIL de ambos y ficha médica escolar (para alumnos hasta 17 años).

Desde el municipio y bajo la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, se trabaja firmemente en el fortalecimiento de la educación a través de la enseñanza de contenidos innovadores y adaptados a las demandas de la sociedad actual, como las nuevas tecnologías y, en este caso, la robótica.

La formación en este campo permitirá a niños, jóvenes y adultos incorporar conocimientos en programación, gamificación y criterios responsables de uso y consumo tecnológico, en un espacio especialmente equipado para el desarrollo de estas competencias.

Desde la institución remarcaron que la Escuela Municipal de Robótica marca un antecedente muy importante en materia educativa para la ciudad y para la provincia, consolidando una política pública orientada a la inclusión y la innovación.

