Video: el tremendo golazo ante el Barcelona con el que Julián cortó su sequía goleadora

Ante el Culé, el Araña metió el 4-0 con un tremendo bombazo que hasta generó las lágrimas de Simeone. Antes, ya había dado una asistencia.

Hoy 19:18

El Atlético de Madrid coronó un primer tiempo perfecto ante el Barcelona. Con una superioridad abrumadora, el conjunto del Cholo Simeone se fue al entretiempo ganando 4-0 y con sensaciones más que positivas. Y entre los tantos motivos de felicidad que tendrá el DT luego de este partido de ida de semifinales de Copa del Rey, está en que Julián Álvarez volvió al gol.

Y de qué manera, porque el delantero coronó una gran jugada con un fuerte remate que se metió en el ángulo superior derecho de Joan García, que nada pudo hacer. Así, Julián volvió al gol después de más de dos meses, cuando le había convertido al PSV el pasado 9 de diciembre por la Champions League. Y vaya si generó emoción el tanto de Julián, que hasta se lo vio lagrimear al propio Simeone, quien demostró sufrir en este tiempo junto al delantero por su falta de gol.

Pero lo cierto es que la noche del ex River ya venía siendo buena, porque si bien se había perdido una chance clara, ya había dado una asistencia en el 3-0 de Lookman. Así, Julián tuvo su desahogo en un partido perfecto ante el Barcelona en el que le puso fin a su racha más larga sin festejos en Europa.