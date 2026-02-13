Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 FEB 2026 | 29º
X
Somos Deporte

En vivo: Talleres busca su segunda victoria en el Apertura ante Gimnasia de Mendoza para no alejarse de la pelea

La "T" necesita transformar su buen juego en goles. El Lobo cuyano quiere sostener su arranque histórico en Primera.

Hoy 21:44

Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugarán este sábado desde las 19:45 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés llega golpeado tras el empate sobre la hora en La Fortaleza y necesita una victoria para no perder terreno en la Zona B.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Talleres de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cambios en el ciclo lectivo 2026: el Gobierno eliminó dos materias
  2. 2. El tiempo para este sábado 14 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 31º y emitieron una alerta amarilla por tormentas
  3. 3. Mitre no pudo ante All Boys y cayó en su debut en la Primera Nacional
  4. 4. Detienen en Misiones a un narco brasileño con pedido de captura internacional
  5. 5. Murió Silvia Nassif, reconocida periodista y documentalista de Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT