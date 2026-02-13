En vivo: Talleres busca su segunda victoria en el Apertura ante Gimnasia de Mendoza para no alejarse de la pelea

La "T" necesita transformar su buen juego en goles. El Lobo cuyano quiere sostener su arranque histórico en Primera.

Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugarán este sábado desde las 19:45 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés llega golpeado tras el empate sobre la hora en La Fortaleza y necesita una victoria para no perder terreno en la Zona B.

