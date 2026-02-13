En vivo: Olímpico quiere sostener la levantada en la Liga Nacional ante Platense como visitante

El Negro bandeño va por una victoria clave en su visita a Platense. A pesar del triunfo reciente, la irregularidad y la incertidumbre por su base extranjero marcan la previa.
Olímpico de La Banda visitará este sábado desde las 20:30 a Platense, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Martín Villagrán necesita una victoria urgente fuera de casa para acercarse a la zona de clasificación a playoffs y enderezar su rumbo después de altibajos en el torneo.
