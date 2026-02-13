Convocan a los vecinos a participar en el taller de “Mi Rotisería con Comida Saludable”

El objetivo de esta propuesta es seguir capacitando a los emprendedores a través de un taller de rotisería con comida saludable.

Hoy 13:16

La Dirección de Nutrición Comunitaria informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller “Mi Rotisería con Comida Saludable”, que dará inicio el próximo lunes 23 de febrero.

El objetivo de esta propuesta es seguir capacitando a los emprendedores a través de un taller de rotisería con comida saludable, que también incluye a aquellas personas que necesitan llevar una dieta equilibrada y sana.

Los interesados pueden inscribirse en el área municipal a cargo de esta propuesta, situada en la calle Irigoyen N° 59, en el horario de 8 a 18. El único requisito es presentar una fotocopia del DNI.