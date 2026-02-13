Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 FEB 2026 | 22º
X
Locales

Convocan a los vecinos a participar en el taller de “Mi Rotisería con Comida Saludable”

El objetivo de esta propuesta es seguir capacitando a los emprendedores a través de un taller de rotisería con comida saludable.

Hoy 13:16

La Dirección de Nutrición Comunitaria informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller “Mi Rotisería con Comida Saludable”, que dará inicio el próximo lunes 23 de febrero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El objetivo de esta propuesta es seguir capacitando a los emprendedores a través de un taller de rotisería con comida saludable, que también incluye a aquellas personas que necesitan llevar una dieta equilibrada y sana.

Los interesados pueden inscribirse en el área municipal a cargo de esta propuesta, situada en la calle Irigoyen N° 59, en el horario de 8 a 18. El único requisito es presentar una fotocopia del DNI.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron al delincuente que robó y apuñaló a un remisero durante un falso viaje en La Banda
  2. 2. Misterio y conmoción: una niña de 3 años murió tras ingresar de urgencia al CePSi
  3. 3. El Gobierno provincial se reunió con gremios docentes para definir la pauta salarial 2026
  4. 4. Luciano Castro, internado en una clínica de rehabilitación tras sus escándalos mediáticos
  5. 5. El tiempo para este viernes 13 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 26º de máxima y tormentas fuertes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT