El taller de sahumerios artesanales y repelentes caseros tuvo un exitoso segundo encuentro

Hoy 13:21

El día jueves, se realizó con éxito el segundo encuentro del taller gratuito de Elaboración de Sahumerios Aromáticos y Repelentes caseros, destinado a la comunidad del barrio Lourdes.

El encuentro fue organizado por el personal de la Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena y se desarrolló en las instalaciones del edificio de la Junta Vecinal N° 25 del barrio Lourdes.

El taller contó con un buen número de participantes que aprendieron a elaborar sahumerios aromáticos y repelentes, con elementos reciclados de sus casas.

Cabe destacar, que esta propuesta forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueve la educación sanitaria, el trabajo territorial y la participación comunitaria para el bienestar de la población.

En la oportunidad, la integrante de la Junta Vecinal N° 25 del barrio Lourdes, María Roxana Bolañez, destacó: “La verdad que es una hermosa actividad porque no únicamente estamos contando con este taller, sino también con clases de gimnasia y zumba a cargo de la profesora Mariel. Y hemos contado durante el año pasado con diversos talleres en los cuales hemos tenido mucha concurrencia de los vecinos y eso es muy importante. Me parece una excelente obra la que está haciendo el municipio en los barrios y acercarse también de alguna manera a la comunidad”.