Conmoción en el teatro: un hombre de 80 años murió en plena obra de Matías Alé

El espectador se descompensó mientras se desarrollaba la comedia Función Imposible y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal médico, falleció minutos después.

Hoy 18:49

Un hombre de 80 años murió en el Teatro Olympia de Mar del Plata durante una presentación de la obra Función Imposible, protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo. El espectador se descompensó en plena sala y, pese a los intentos de reanimación, falleció minutos después.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del jueves, cuando el hombre comenzó a sentirse mal mientras disfrutaba del espectáculo. De inmediato, el personal del teatro pidió asistencia médica privada y también al SAME.

Los profesionales llegaron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.

La noticia del hecho generó un profundo impacto entre los presentes. La función fue suspendida de manera automática y la conmoción se apoderó tanto del público como del elenco y la producción.

“Fue muy triste. Estábamos en la mitad de la función y sucedió esto. El hombre era de Uruguay. Estamos en contacto permanente con su familia para lo que necesiten. Ya sabemos que están en Buenos Aires, nos pusimos a disposición. De hecho, les ofrecí regalarle una parcela que teníamos con mi familia y queríamos pagarle los traslados hasta allá. Una situación atípica, inesperada, triste...“, detalló Matías Alé en diálogo con Clarín.