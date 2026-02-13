Conmoción en el teatro: un hombre de 80 años murió en plena obra de Matías Alé

El espectador se descompensó mientras se desarrollaba la comedia Función Imposible y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal médico, falleció minutos después.
Un hombre de 80 años murió en el Teatro Olympia de Mar del Plata durante una presentación de la obra Función Imposible, protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo. El espectador se descompensó en plena sala y, pese a los intentos de reanimación, falleció minutos después.
El hecho ocurrió durante las primeras horas del jueves, cuando el hombre comenzó a sentirse mal mientras disfrutaba del espectáculo. De inmediato, el personal del teatro pidió asistencia médica privada y también al SAME.
Los profesionales llegaron rápidamente y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no lograron salvarle la vida.
La noticia del hecho generó un profundo impacto entre los presentes. La función fue suspendida de manera automática y la conmoción se apoderó tanto del público como del elenco y la producción.
“Fue muy triste. Estábamos en la mitad de la función y sucedió esto. El hombre era de Uruguay. Estamos en contacto permanente con su familia para lo que necesiten. Ya sabemos que están en Buenos Aires, nos pusimos a disposición. De hecho, les ofrecí regalarle una parcela que teníamos con mi familia y queríamos pagarle los traslados hasta allá. Una situación atípica, inesperada, triste...“, detalló Matías Alé en diálogo con Clarín.