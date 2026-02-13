Secuestran un camión con pedido de captura en Añatuya

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 41.

Lo que comenzó como una queja vecinal por daños en la vía pública terminó destapando una causa por estafa de alcance provincial. Efectivos de la Comisaría 41 secuestraron un camión de gran porte que circulaba con un pedido de secuestro vigente desde la Ciudad Capital.

Alrededor de las 18:15 horas de este viernes, la alerta se encendió a través de las redes sociales. Vecinos del Barrio La Merced denunciaron que un camión marca Renault se encontraba atascado en el barro sobre la calle Padre Suárez, provocando serios daños en el asfalto y la calzada.

Cuando el personal policial, liderado por el Oficial Subinspector Villarreal, arribó al lugar, el vehículo ya había sido removido. Sin embargo, los uniformados lograron localizar el rodado y entrevistarse con quien dijo ser su propietario, un hombre de 61 años identificado como Daniel Baldomiro.

La situación dio un giro radical cuando los efectivos solicitaron la documentación del vehículo. Al verificar el número de dominio y la cédula con la planta verificadora, el Sargento Navarrete confirmó la sospecha: el camión tenía un pedido de secuestro preventivo vigente desde poco mas de 24 horas antes, fechado el 12 de febrero de 2026.

La orden judicial proviene de la Unidad Fiscal de Ciudad Capital, bajo la intervención de la Dra. María Vittar, en el marco de una causa caratulada como Estafa.

Ante el hallazgo, la fiscal de turno en Añatuya, Dra. Carola Olivera, dispuso el secuestro inmediato del transporte, el cual fue trasladado a la base de la Comisaría 41.

En cuanto al conductor, si bien se le realizó un acta de identificación y compromiso quedando supeditado a la causa, la justicia dispuso que continúe con su libertad ambulatoria mientras se profundiza la investigación sobre cómo el vehículo terminó en su poder.