Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 FEB 2026 | 34º
X
Somos Deporte

En vivo: Güemes pone en marcha su ilusión en la Primera Nacional recibiendo a Nueva Chicago

El Gaucho debuta en el torneo ante el Torito de Mataderos. Comienza a las 17 en “La Isla”.

Hoy 17:30

El Club Atlético Güemes encenderá esta tarde una nueva ilusión cuando reciba desde las 17 a Nueva Chicago por la primera fecha de la Primera Nacional, en el marco de la Zona B. El encuentro se disputará en “La Isla” y podrá seguirse en vivo a través del streaming oficial de la AFA.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El árbitro será Fabrizio Llobet, acompañado por Mariano Viale y Mariana Duré como asistentes, mientras que Leandro Villanueva oficiará de cuarto árbitro.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La carta de amor de Bad Bunny a la Argentina: el reencuentro con Cazzu, Duki y Khea en su segundo baile inolvidable
  2. 2. Termas de Río Hondo: apuñalaron a un joven de 24 años y está en grave estado
  3. 3. Video: despidieron al hijo de un ex gobernador por “ñoqui”
  4. 4. Con shows inolvidables, pasó la segunda noche del 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa
  5. 5. Conducía ebrio un vehículo oficial y colisionó contra un auto estacionado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT