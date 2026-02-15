Francisco Cerúndolo va por su primer título en el Argentina Open: enfrenta a Luciano Darderi en la final

La mejor raqueta nacional fue subcampeón en dos ocasiones y, en su tercera oportunidad, intentará alzar el trofeo.

Hoy 09:41

Este domingo, Francisco Cerundolo y Luciano Darderi se enfrentarán en la gran final del Argentina Open. El encuentro comenzará a las 16 y será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.

Cerúndolo va por la revancha

El mejor argentino del ranking llegó a la definición tras dejar en el camino al boliviano Hugo Dellien, al checo Vit Kopriva y, en semifinales, a su amigo Tomás Etcheverry, a quien derrotó por 6-3 y 7-5.

Será la tercera final del porteño en el certamen. En 2021 cayó ante Diego Schwartzman por 6-1 y 6-2, mientras que en 2025 volvió a quedarse a las puertas del trofeo tras perder frente al brasileño Joao Fonseca por 6-4 y 7-5, en un duelo más equilibrado. Ahora intentará conquistar el cuarto título de su carrera y saldar la cuenta pendiente en Buenos Aires.

Darderi busca hacer historia

Del otro lado estará Darderi, nacido en Villa Gesell y nacionalizado italiano, quien alcanzó su primera final en el torneo tras superar al chileno Tomás Barrios Vera, al español Pedro Martínez y a Sebastián Báez en semifinales por 7-6 y 6-1.

El italiano intentará quedarse con el quinto título de su carrera y dar el golpe en suelo argentino, en una final que promete intensidad desde el fondo de la cancha.

Los campeones históricos del torneo

A lo largo de su historia, el Argentina Open tuvo grandes campeones. El máximo ganador es David Ferrer (España) con tres títulos.

Con dos conquistas aparecen Carlos Moya, Dominic Thiem y Casper Ruud.

Con un título figuran Nicolas Massu, Gustavo Kuerten, Guillermo Coria, Gaston Gaudio, David Nalbandian, Juan Monaco, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero, Nicolas Almagro, Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov, Marco Cecchinato, Carlos Alcaraz y Facundo Diaz Acosta, además de Schwartzman y Fonseca.

Con una nueva final entre un argentino y un jugador nacido en el país, el Buenos Aires Lawn Tennis promete otra jornada vibrante en el cierre del tradicional certamen sobre polvo de ladrillo.