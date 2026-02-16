Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 FEB 2026 | 32º
X
Locales

Monte Quemado: más de 60 familias participaron del operativo municipal para completar fichas médicas escolares

El intendente de Monte Quemado, Felipe Cisneros, acompañó la segunda jornada del operativo de realización de fichas médicas escolares, que se desarrolló en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y estuvo destinado a familias de la ciudad.

Hoy 17:34
fichas médicas escolares

La actividad, organizada por la Municipalidad de Monte Quemado, permitió que más de 60 familias completaran los controles sanitarios necesarios para que niños y niñas puedan iniciar el ciclo lectivo 2026 con la documentación médica correspondiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su visita, el jefe comunal dialogó con vecinos y destacó que la iniciativa forma parte de una política de acompañamiento social impulsada por la gestión local.

“Sabemos que la ficha médica es una responsabilidad de cada familia, pero desde el Municipio queremos acompañar y colaborar para facilitar este trámite, especialmente a quienes más lo necesitan. Nuestro objetivo es estar cerca de la gente y brindar apoyo concreto para que nuestros chicos comiencen las clases en condiciones”, expresó Cisneros.

De esta manera, el Municipio reafirmó su compromiso de sostener acciones de cercanía que contribuyan al bienestar de las familias y al acceso a la salud de la comunidad educativa local.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por el fallecimiento de Iván Bellido, docente del Bachillerato Humanista
  2. 2. Una mujer con tratamiento oncológico denunció a su hija por golpearla
  3. 3. El tiempo para este lunes 16 de febrero en Santiago del Estero: rige alerta amarilla por tormentas y se espera una máxima de 33°
  4. 4. Tras las críticas, Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las Licencias por enfermedad
  5. 5. Santiago del Estero realizará las primeras jornadas de Inteligencia Artificial aplicada a la educación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT