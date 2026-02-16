Monte Quemado: más de 60 familias participaron del operativo municipal para completar fichas médicas escolares

El intendente de Monte Quemado, Felipe Cisneros, acompañó la segunda jornada del operativo de realización de fichas médicas escolares, que se desarrolló en el Centro Integrador Comunitario (CIC) y estuvo destinado a familias de la ciudad.

Hoy 17:34

La actividad, organizada por la Municipalidad de Monte Quemado, permitió que más de 60 familias completaran los controles sanitarios necesarios para que niños y niñas puedan iniciar el ciclo lectivo 2026 con la documentación médica correspondiente.

Durante su visita, el jefe comunal dialogó con vecinos y destacó que la iniciativa forma parte de una política de acompañamiento social impulsada por la gestión local.

“Sabemos que la ficha médica es una responsabilidad de cada familia, pero desde el Municipio queremos acompañar y colaborar para facilitar este trámite, especialmente a quienes más lo necesitan. Nuestro objetivo es estar cerca de la gente y brindar apoyo concreto para que nuestros chicos comiencen las clases en condiciones”, expresó Cisneros.

De esta manera, el Municipio reafirmó su compromiso de sostener acciones de cercanía que contribuyan al bienestar de las familias y al acceso a la salud de la comunidad educativa local.