Violento asalto a Daniel “Alambre” González: lo ataron, lo golpearon y le robaron sus guitarras

El destacado músico, representante del blues y rock nacional, sufrió un salvaje robo en su departamento. Le robaron dinero, guitarras y diversas pertenencias.

16/02/2026

El reconocido guitarrista Daniel “Alambre” González, figura histórica del blues y el rock nacional, fue víctima de un brutal robo en su departamento del barrio porteño de Caballito, donde delincuentes lo redujeron, lo golpearon y se llevaron instrumentos, dinero y pertenencias personales.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 del domingo en un edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda al 100. Según fuentes policiales, el músico estaba por ingresar cuando una pareja simuló ser vecina del inmueble. Sin sospechar, les permitió el acceso, pero en el ascensor fue amenazado con un arma y obligado a subir hasta su vivienda.

Una vez dentro del departamento, los asaltantes lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron, para luego desvalijar el lugar. Entre los objetos robados se encuentran dos guitarras eléctricas, pedales, el celular y dinero en efectivo. Una de las guitarras sustraídas era su instrumento principal, una Telecaster armada con distintos componentes a la que el músico tenía un fuerte valor afectivo y profesional.

La causa es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo del fiscal Marcelo Ruilopez, quien ordenó relevar cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables, que permanecen prófugos.

Colecta solidaria y apoyo del mundo del rock

Tras conocerse el episodio, colegas y seguidores del guitarrista iniciaron una campaña solidaria para ayudarlo a recuperar sus instrumentos. Su manager, Claudio “Pollo” Sarno, llevó tranquilidad a través de redes sociales: aseguró que el músico se encuentra fuera de peligro, aunque con golpes.

La iniciativa, difundida por artistas como Ricardo Mollo y otros referentes del ambiente, busca reunir fondos para que González pueda reponer sus herramientas de trabajo. Además, pidieron a la comunidad estar alerta ante cualquier intento de venta de los instrumentos robados en plataformas digitales.

Una figura clave del blues argentino

Con 69 años, González es considerado uno de los guitarristas más influyentes del blues local. A lo largo de su trayectoria compartió escenario con figuras centrales del rock nacional y formó parte de proyectos fundamentales de la escena porteña.

La pérdida de sus instrumentos, señalaron colegas, no solo representa un daño económico, sino también un golpe emocional para un artista cuya identidad musical estuvo siempre ligada a sus guitarras.