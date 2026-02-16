Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 FEB 2026 | 27º
X
Regionales

Conmoción: un joven de 23 años murió mientras jugaba un partido de fútbol

De acuerdo a lo que relató un testigo, el joven había cumplido años el día anterior y decidió festejarlo jugando un partido con su grupo de amigos

Hoy 20:50

Un domingo que debía ser de celebración terminó en tragedia en la ciudad de Córdoba. Un joven de 23 años murió en la noche del domingo mientras jugaba al fútbol con amigos en un complejo deportivo de barrio Ituzaingó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió en la intersección de Fulton y Galvani, donde funciona un predio de canchas de fútbol amateur. Según informaron fuentes policiales a La Voz, el joven se descompensó repentinamente y cayó inconsciente en pleno partido.

De acuerdo a lo que relató un testigo al medio cordobés, el joven había cumplido años el día anterior y decidió festejarlo jugando un partido con su grupo de amigos. Nadie imaginó que la noche terminaría de la peor manera.

Tras el llamado de alerta, personal policial llegó rápidamente al lugar y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias. Los médicos continuaron con las tareas de asistencia, pero pese a los esfuerzos, constataron el fallecimiento.

Según el diagnóstico oficial, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

La Justicia tomó intervención para investigar las circunstancias del hecho y determinar si existieron factores previos que pudieran haber desencadenado la tragedia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por el fallecimiento de Iván Bellido, docente del Bachillerato Humanista
  2. 2. Una mujer con tratamiento oncológico denunció a su hija por golpearla
  3. 3. El tiempo para este lunes 16 de febrero en Santiago del Estero: rige alerta amarilla por tormentas y se espera una máxima de 33°
  4. 4. Tras las críticas, Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las Licencias por enfermedad
  5. 5. Santiago del Estero realizará las primeras jornadas de Inteligencia Artificial aplicada a la educación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT