Conmoción: un joven de 23 años murió mientras jugaba un partido de fútbol

Hoy 20:50

Un domingo que debía ser de celebración terminó en tragedia en la ciudad de Córdoba. Un joven de 23 años murió en la noche del domingo mientras jugaba al fútbol con amigos en un complejo deportivo de barrio Ituzaingó.

El episodio ocurrió en la intersección de Fulton y Galvani, donde funciona un predio de canchas de fútbol amateur. Según informaron fuentes policiales a La Voz, el joven se descompensó repentinamente y cayó inconsciente en pleno partido.

De acuerdo a lo que relató un testigo al medio cordobés, el joven había cumplido años el día anterior y decidió festejarlo jugando un partido con su grupo de amigos. Nadie imaginó que la noche terminaría de la peor manera.

Tras el llamado de alerta, personal policial llegó rápidamente al lugar y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias. Los médicos continuaron con las tareas de asistencia, pero pese a los esfuerzos, constataron el fallecimiento.

Según el diagnóstico oficial, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio.