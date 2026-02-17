Milei intensifica su agenda internacional con dos viajes consecutivos a Estados Unidos

Primero asistirá a un foro promovido por Donald Trump y más adelante participará de una cumbre regional en Florida.

Hoy 08:22

El presidente Javier Milei viajará este jueves a Estados Unidos para participar en Washington de un foro internacional convocado por Donald Trump. Será la primera de dos giras previstas a ese país en menos de un mes, en una agenda que combina política exterior y alineamiento estratégico, además de la búsqueda de inversiones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La visita comenzará este jueves en la capital estadounidense, donde el mandatario argentino asistirá a la sesión inicial del llamado Board of Peace, un espacio impulsado por la administración republicana con foco en los conflictos internacionales. Tras esa actividad, regresará a Buenos Aires.

En marzo, Milei volverá a Estados Unidos. El 7 participará en Miami de una cumbre de presidentes latinoamericanos convocada por Trump y luego viajará a Nueva York para encabezar el Argentina Week, un encuentro con empresarios y fondos de inversión.

Por su agenda en Estados Unidos, Milei postergó su viaje a Mendoza que formaba parte de su “Tour de la Gratitud”. En ese contexto, invitó al gobernador Alfredo Cornejo a una segunda gira norteamericana en marzo.

Estados Unidos se consolida así como el destino más frecuente en las giras internacionales del jefe de Estado argentino, con lo que serán 15 viajes desde el inicio de su gestión.

La primera escala de Milei será en Washington, donde participará del Board of Peace, un foro creado por Trump que busca intervenir en debates vinculados con la seguridad internacional y los conflictos en Medio Oriente.

La convocatoria generó apoyos y rechazos en el plano global. Varios países europeos no integran el espacio y en América Latina solo confirmaron su presencia la Argentina y Paraguay. Israel se sumó recientemente a la iniciativa, aunque su primer ministro no viajará a la capital estadounidense.

La presencia argentina refuerza el vínculo político con la Casa Blanca y consolida un alineamiento explícito en materia de política exterior. Milei fue uno de los primeros mandatarios en confirmar asistencia.

El segundo viaje comenzará el 7 de marzo en Miami. Trump convocó a un grupo de presidentes latinoamericanos con afinidad política e ideológica para analizar el escenario regional y la influencia de China en el continente.

Además de Milei, fueron invitados Santiago Peña, de Paraguay; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; y otros dirigentes de la región. La reunión será la primera cumbre regional promovida por Trump desde el inicio de su nuevo mandato.

En ese marco, el Gobierno argentino busca posicionarse como uno de los principales aliados sudamericanos de la administración republicana. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es fortalecer la coordinación política y económica frente al nuevo orden global.

Tras la cumbre en Florida, Milei irá a Nueva York para participar del Argentina Week, previsto entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan. El evento es organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos y fondos internacionales.

El Presidente expondrá el 10 de marzo ante empresarios y representantes del sistema financiero. La actividad apuntará a presentar el rumbo económico, las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en el país.

Finalizada su intervención, Milei regresará a Buenos Aires. Para el 11 de marzo tiene previsto asistir en Santiago de Chile a la asunción presidencial de José Antonio Kast, con quien también mantiene afinidad política.