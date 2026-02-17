Interceptan colectivo de tour de compras con varios kilos de cocaína ocultos

Fue a las 4.30 de la madrugada de este martes interceptaron un tour de compras que circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Rapelli, con aproximadamente 10 kilos de cocaína.

Hoy 08:36

Efectivos de la Policía Federal Argentina, delegación Santiago del Estero, interceptaron a las 4.30 de la madrugada de este martes un vehículo tipo tour de compras que circulaba por la Ruta Nacional 34, a la altura de Rapelli, en el departamento Jiménez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el marco de un control preventivo, el personal federal realizó la inspección del rodado y detectó varios paquetes con cocaína. Según las primeras estimaciones, la cantidad incautada superaría los diez kilogramos, aunque el peso definitivo será determinado mediante el pesaje oficial correspondiente.

El operativo se desarrolló como parte de tareas de prevención y control sobre rutas nacionales. Tras el procedimiento, los ocupantes del transporte fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación y las pericias sobre la sustancia secuestrada.