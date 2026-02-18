En vivo: Gasly fue quinto en la mañana de Bahrein y Colapinto ya gira en la tanda vespertina

Alpine tuvo una sesión sólida en los test de pretemporada, mientras el argentino volvió a pista en la segunda parte del día.

Hoy 12:58

La segunda semana de ensayos de la Fórmula 1 comenzó en Bahrein y dejó señales positivas para Alpine F1 Team. En la práctica matutina, Pierre Gasly marcó el quinto mejor tiempo, mientras que Franco Colapinto ya salió a pista para la tanda de la tarde en el Circuito Internacional de Sakhir, en la antesala del arranque oficial de la temporada en Australia.

Gasly completó 61 vueltas sin inconvenientes y registró un mejor tiempo de 1m35s898. El francés terminó a 2s159 de Charles Leclerc, que sorprendió con su Scuderia Ferrari al quedarse con la tanda gracias a un giro de 1m33s739 tras 70 vueltas. Detrás se ubicaron Lando Norris con McLaren (1m34s052) y Kimi Antonelli con Mercedes-AMG Petronas (1m34s158). La sesión fue limpia en pista, aunque Fernando Alonso sufrió problemas de fiabilidad con su Aston Martin F1 Team y pasó más de dos horas en boxes.

Tal como estaba previsto, una hora después del cierre matutino Colapinto tomó el volante. El argentino acumulaba 172 giros en la primera semana de test, con un mejor registro previo de 1m35s806. En esta tanda comparte pista con nombres fuertes como Oscar Piastri, George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Lance Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto y Valtteri Bottas. De la tanda anterior solo continúa Isack Hadjar.

En cuanto al cronograma interno de Alpine, Colapinto girará miércoles por la tarde y todo el jueves, mientras Gasly volverá a subirse al auto el viernes. El argentino, además, atenderá a la prensa ese mismo día. Los test se reparten en dos bloques diarios, de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina), con transmisión por Fox Sports y Disney+ Premium.

