Milton Giménez fue operado de pubalgia: por cuánto tiempo lo pierde Boca

El delantero pasó por el quirófano sin complicaciones y ya inició su recuperación. Se suma a una lista extensa de lesionados en el plantel.

Hoy 18:11

Boca Juniors confirmó que Milton Giménez fue operado de una pubalgia y que la intervención resultó exitosa. El parte médico oficial detalló que la cirugía fue realizada por el doctor Osvaldo Santilli, especialista en pared abdominal, y que no se registraron complicaciones durante el procedimiento. El club comunicó la noticia a través de sus canales oficiales.

La pubalgia es una lesión frecuente en futbolistas y provoca dolores persistentes en la zona inguinal y abdominal baja. Cuando el tratamiento conservador no alcanza, la operación aparece como la solución definitiva. A partir de ahora, el delantero comenzará el proceso de recuperación, cuyo plazo dependerá de su evolución, aunque el tiempo estimado es no menor a dos meses.

La baja representa un problema para el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda, ya que Giménez había sido titular habitual en el último torneo. El ex Banfield se había consolidado como reemplazante de Edinson Cavani durante su ausencia por lesión y venía sumando minutos importantes en el ataque.

La situación médica se agrava porque también está afuera Leandro Paredes, quien arrastra un problema en el tobillo y no llegará al próximo partido ante Racing Club. En Boca crece la preocupación por la acumulación de lesionados, una lista que incluye a Carlos Palacios, Alan Velasco, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Rodrigo Battaglia, todos en distintas etapas de recuperación.