Dura sanción a Matías Almeyda: siete fechas tras el escándalo en España

El entrenador argentino recibió un castigo ejemplar luego de su expulsión ante Alavés y quedará fuera durante buena parte del cierre del torneo.

Hoy 17:22

El técnico argentino Matías Almeyda fue sancionado con siete partidos de suspensión tras el escándalo que protagonizó dirigiendo a Sevilla FC frente a Deportivo Alavés por LaLiga. El Comité de Competición aplicó varios հոդված del reglamento disciplinario por protestas, menosprecio y conducta antideportiva, en una de las resoluciones más severas de la temporada.

El exDT de River Plate ya anticipaba una sanción tras su expulsión en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pero el fallo superó los pronósticos. La suspensión lo dejará afuera durante casi la mitad del tramo restante del campeonato, un golpe fuerte para el equipo andaluz en plena lucha por sus objetivos.

Según el informe arbitral, la primera expulsión llegó a los 85 minutos por protestas ostensibles, con gritos y gestos de desaprobación. Ese hecho encuadró en el artículo 127 del reglamento. La tensión escaló cuando Almeyda se negó a abandonar el área técnica, obligando a detener el partido, lo que sumó otra sanción bajo el artículo 121.

El momento más grave se produjo cuando el entrenador ingresó al campo y se colocó cara a cara con el árbitro en actitud desafiante durante más de un minuto. Esa conducta fue considerada menosprecio a la autoridad (artículo 124) y agregó tres fechas. Además, pateó una botella de manera agresiva y luego volvió a encarar al cuarto árbitro, hechos que completaron el castigo.

La suma de infracciones derivó en dos partidos por protestas, uno por no abandonar el campo, tres por menosprecio y uno por conducta antideportiva. En total, siete fechas que configuran una de las sanciones disciplinarias más duras del fútbol español reciente y que obligarán a Sevilla a reorganizar su conducción técnica en un tramo decisivo del torneo.