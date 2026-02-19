Franco Colapinto se muestra sólido en el segundo día de test de la Fórmula 1 en Bahrein

Pasada la primera sesión de los segundos test en el circuito de Sakhir, el argentino sumó interesantes 54 vueltas. Por la tarde saldrá nuevamente a la pista.

El segundo día de test oficiales de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Sakhir sigue dejando señales de cara al arranque del Mundial de Fórmula 1, que tendrá su primera cita el 8 de marzo en Melbourne, con el GP de Australia. En el desierto de Bahrein, los equipos continúan afinando detalles en una tanda clave antes de que se apague el semáforo de verdad.

Entre los 11 autos que giraron en la sesión matutina -por reglamento solo puede haber un coche por escudería en pista-, Franco Colapinto se ubicó séptimo en la tabla de tiempos, completando 54 vueltas sin inconvenientes mecánicos.

El argentino trabajó en tandas largas y cortas, además de ensayos aerodinámicos, en una pista que arrancó con 30°C y trepó hasta los 43°C, condiciones poco representativas respecto a la carrera nocturna que se disputa aquí, pero ideales para exigir los sistemas de refrigeración y analizar la degradación de los nuevos neumáticos.

Este jueves será jornada completa para Colapinto, ya que también estará al volante en la sesión vespertina, clave porque las temperaturas bajarán y ofrecerán datos más cercanos a los que encontrarán en los fines de semana de competencia.

Lando Norris marcó el ritmo

El más veloz de la mañana fue Lando Norris, que con un registro de 1m33.453s se mantuvo al tope de los tiempos. El actual campeón del mundo completó 57 vueltas -distancia de carrera en Sakhir- y mostró un ritmo sólido. Colapinto quedó a 0.227.

En pista también se vio algo parecido a “carrera”: Norris y George Russell jugaron al límite con la posición en distintos tramos, probando cómo se comportan los autos con las nuevas regulaciones aerodinámicas 2026. La intención es clara: autos más chicos, menos aire sucio y la posibilidad de que el coche perseguidor pueda mantenerse más cerca, sumado al nuevo “Overtake Mode”.

En los últimos diez minutos se realizaron pruebas de Dirección de Carrera, con ensayos de doble bandera amarilla, bandera roja y Virtual Safety Car, además de continuar evaluando el nuevo procedimiento de largada con luces azules previas a las cinco rojas tradicionales.

Alpine, en crecimiento

Si algo empieza a llamar la atención es la evolución de Alpine. Tras haber terminado último el año pasado, la escudería francesa se muestra hoy como un equipo de mitad de tabla con potencial para dar pelea. El auto luce más estable en tandas largas y consistente en el ritmo, un salto evidente respecto a 2025.

En contrapartida, Aston Martin sigue lidiando con inconvenientes: Fernando Alonso fue noveno y el equipo continúa trabajando en soluciones aerodinámicas, aunque al menos el español pudo dar 40 vueltas.

En Ferrari, la atención estuvo puesta en un innovador alerón trasero activo -con un flap superior que rota en “modo recta”- buscando recuperar carga aerodinámica bajo las nuevas normas. Sin embargo, un inconveniente retrasó el programa de Lewis Hamilton, que apenas pudo completar cinco vueltas.

Por su parte, Cadillac no logra salir del fondo: Valtteri Bottas volvió a cerrar la tabla, en un arranque que refleja el desafío que implica el debut en la categoría.

