Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 24º
X
Somos Deporte

En el retorno de Tevez a Rosario, el Central de Di María se mide con Talleres

El Canalla y la T se enfrentan desde las 22.15 por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos atraviesan un buen momento y prometen un partido de alto voltaje en el Gigante.

Hoy 11:01

Rosario Central y Talleres de Córdoba chocarán este viernes desde las 22.15 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 6 del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos llegan en racha positiva y buscarán sostener su buen presente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto dirigido por Jorge Almirón solo perdió en la primera fecha ante Belgrano en Córdoba y, desde entonces, no volvió a caer. Con ocho puntos en la tabla, el Canalla viene de vencer 2-0 a Barracas con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María, quien fue una de las figuras de la noche. “Una alegría la victoria. La gente la necesitaba. Se la queríamos dar. En casa queríamos poder lograrlo y hoy lo logramos”, expresó el Fideo tras el triunfo.

Por su parte, el equipo conducido por Carlos Tevez derrotó 2-1 a Gimnasia (M) en el Kempes con un doblete del juvenil Valentín Dávila. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias: Bruno Barticciotto y Gabriel Báez sufrieron lesiones y no estarán disponibles. En contrapartida, Diego Valoyes volvió a sumar minutos tras una sobrecarga muscular.

El encuentro tendrá un condimento especial, ya que Tevez regresará a Arroyito, donde dirigió 24 partidos con seis triunfos, diez empates y ocho derrotas.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Véliz.
DT: Jorge Almirón.

Talleres: El entrenador aún no confirmó la formación inicial y se espera que lo haga en las próximas horas.
DT: Carlos Tevez.

TEMAS Ángel Di María Club Atlético Talleres de Córdoba Club Atlético Rosario Central Liga Profesional de Fútbol Carlos Tevez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" con el cuerpo de Ramona Medina en moto
  2. 2. Diputados aprobó en general la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado
  3. 3. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  4. 4. Denuncian que delincuentes envenenan perros para robar en el barrio Parque del Río I
  5. 5. El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT