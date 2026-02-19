Donald Trump atacará a Irán si no hay acuerdo nuclear

El ejército estadounidense está preparado para empezar el ataque este mismo fin de semana.

Hoy 18:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que una decisión sobre un eventual ataque a Irán podría llegar dentro de los próximos 10 días si no hay acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo”, dijo Trump. “Lo sabrán probablemente en los próximos 10 días, pero esta reunión de hoy demuestra que, con un liderazgo decidido, nada es imposible”, declaró el mandatario estadounidense en la reunión inaugural de su Consejo de Paz en Washington D.C.

El ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, pero Trump aún no tomó una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, según informó CNN.

El presidente norteamericano argumentó en privado tanto a favor como en contra de la acción militar y consultó a asesores y aliados sobre cuál es la mejor opción, según una fuente.

El jueves Trump volvió a pedir a Irán que llegue a un acuerdo, amenazando con “cosas malas” si no lo hace.

“Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen, será fantástico. Si no se unen, también será fantástico, pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y deben llegar a un acuerdo”, dijo Trump.

“Si no sucede, no sucede. Sucederán cosas malas si no sucede”, finalizó Trump.