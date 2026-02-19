Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 FEB 2026 | 28º
X
País

En vivo: Diputados debate la reforma laboral y se espera que la votación sea pasadas las 22

La iniciativa avanza con modificaciones en despidos y jornada laboral mientras la Cámara de Diputados discute posibles cambios antes de su sanción definitiva.

Hoy 18:47
diputados

En caso de que se apruebe la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que está en pleno debate en la Cámara de Diputados, la medida generará cambios en aspectos centrales de la vida laboral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre ellos, el sistema de vacaciones, las indemnizaciones por despido y la posibilidad de implementar un banco de horas.

El texto podría ser modificado en Diputados y, de ocurrir eso, deberá volver al Senado para su sanción definitiva, tal como establece la Constitución cuando la Cámara revisora introduce cambios.

Se espera que la votación se concrete pasada las 22. El debate se tornó intenso durante la tarde donde hubo varios cruces entre los bloques.

TEMAS Cámara de Diputados de la Nación Reforma Laboral

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 19 de febrero en Santiago del Estero: será una jornada insoportable por la elevada humedad
  2. 2. Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas
  3. 3. Derrame de cloro en la zona norte de la Capital: evacuaron la Alcaidía de Menores y viviendas cercanas
  4. 4. La policía retuvo motociclistas por realizar maniobras peligrosas frente a Jefatura
  5. 5. Rige el paro general de la CGT contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT