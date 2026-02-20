Javier Milei imitó a Elvis Presley ante líderes internacionales y el gesto generó polémica

El Presidente argentino cantó “Burning Love” y realizó una breve performance durante un encuentro en Washington. La escena se viralizó y desató críticas por el tono informal del momento.

Hoy 01:56

El presidente Javier Milei protagonizó una escena inesperada durante un encuentro internacional en Washington DC, donde imitó al cantante Elvis Presley mientras sonaba el clásico “Burning Love”.

El episodio ocurrió el jueves, en el marco de la primera reunión de la Junta por la Paz, un espacio impulsado por el ex presidente estadounidense Donald Trump, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante el encuentro, Milei cantó fragmentos del tema y realizó gestos exagerados inspirados en el icónico músico estadounidense. A su lado se encontraban el titular de la FIFA, Gianni Infantino, y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quienes fueron captados por las cámaras con sonrisas tensas y gestos que algunos interpretaron como incómodos.

Reacciones y críticas

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y generaron un intenso debate. Muchos usuarios cuestionaron el comportamiento del mandatario argentino al considerar que no se ajustó al tono institucional que suele caracterizar a este tipo de reuniones diplomáticas.

La polémica se amplificó además porque el episodio coincidió con el paro general que se desarrollaba en Argentina contra la reforma laboral en debate en el Congreso, lo que llevó a sectores críticos a contrastar el contexto interno con la actitud distendida del jefe de Estado en el exterior.

Repercusión internacional

El episodio también tuvo eco fuera del país. Medios húngaros calificaron la escena como “shocking” y subrayaron el contraste entre la actitud relajada del mandatario argentino y la imagen habitual de Orbán, a quien suelen describir como un dirigente de perfil serio y formal.

La situación volvió a poner a Milei en el centro de la conversación pública, en un escenario donde cada gesto presidencial —dentro y fuera del país— es observado con lupa tanto por la política como por la opinión pública.