En vivo: Banfield y Newell’s se miden con la necesidad de sumar una victoria

El Taladro recibe a La Lepra en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 19:02

Banfield y Newells Old Boys se enfrentarán este sábado desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola, por la sexta fecha del Liga Profesional de Futbol – Torneo Apertura 2026. Ambos equipos necesitan sumar con urgencia en un partido que empieza a tomar peso en la lucha por la permanencia.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

