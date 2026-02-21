En vivo: Mitre va por el primer triunfo en su debut como local en la Primera Nacional

El Aurinegro se presenta ante su gente buscando la sumar los primeros puntos y dejar atrás la caída de la fecha pasada.

Hoy 20:28

Mitre afrontará esta noche su segundo compromiso en la Zona A de la Primera Nacional, cuando reciba desde las 20 a Estudiantes de Caseros en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”. El encuentro será dirigido por Álvaro Carranza y se podrá ver por el streaming oficial de la AFA.

