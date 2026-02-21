Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: Mitre va por el primer triunfo en su debut como local en la Primera Nacional

El Aurinegro se presenta ante su gente buscando la sumar los primeros puntos y dejar atrás la caída de la fecha pasada.

Hoy 20:28

Mitre afrontará esta noche su segundo compromiso en la Zona A de la Primera Nacional, cuando reciba desde las 20 a Estudiantes de Caseros en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”. El encuentro será dirigido por Álvaro Carranza y se podrá ver por el streaming oficial de la AFA.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ante la fiscal, Diego Salto revelaría los motivos por los cuales mató a Thania Santillán
  2. 2. Intento de usurpación: tensión, mediación judicial y restitución de la vivienda tras horas de conflicto
  3. 3. Pese a la reacción, River volvió a perder ante Vélez en el Amalfitani
  4. 4. Femicidio de Thania Santillán: la autopsia confirmó los dos disparos y descartó abuso sexual
  5. 5. Se destacaron las propuestas que ofrece el Gimnasio Municipal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT