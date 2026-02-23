Jornada clave en la investigación por los femicidios de Ramona Medina y Thania Santillán

Los acusados serán trasladados desde el Centro Único de Detenidos para ser indagados por la Justicia.

Hoy 07:04

Este lunes será una jornada determinante en las investigaciones por los dos femicidios que conmocionaron a Santiago del Estero. Los acusados serán trasladados desde el Centro Único de Detenidos hacia las Unidades Fiscales que intervienen en las causas, donde serán formalmente indagados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los imputados es Luis Ricardo “Chuky” Bustamante (38), señalado como presunto autor del crimen de Ramona Emilia Medina (65), cuyo cuerpo fue hallado desmembrado y calcinado detrás del cementerio de Las Termas. Hasta el momento, no se logró establecer con precisión la causa de muerte.

A una semana del hallazgo, los investigadores reconocen que no existen conclusiones definitivas sobre la mecánica del hecho, pese a que al momento de su detención Bustamante habría manifestado ante la policía: “Se me murió”.

Ramona Medina

Fuentes judiciales indicaron que el acusado habría expresado que, tras constatar el fallecimiento de la mujer, decidió deshacerse del cuerpo para evitar consecuencias judiciales.

Bustamante será trasladado al Palacio de Justicia de Las Termas, donde el fiscal Gustavo Montenegro, a cargo de la investigación, le informará formalmente el hecho que se le atribuye y las evidencias reunidas en su contra.

Te recomendamos: Vocación, solidaridad y sueños truncados: quién era Thania Santillán, la joven asesinada en Las Tinajas

En paralelo, el equipo forense analiza la posibilidad de no realizar una autopsia convencional, debido al estado de los restos. Ante esta complejidad técnica, se evalúa solicitar la intervención de un equipo de antropólogos especializados en el estudio de restos óseos.

Diego Salto está acusado de ultimar a tiros a su ex, Thania Santillán.

Por otro lado, también será indagado Diego Salto, acusado de asesinar de dos disparos a su ex pareja Thania Santillán el pasado viernes. Tras el hecho, permaneció varias horas en la vivienda junto al cuerpo mientras negociaba su entrega.

Te recomendamos: Cómo fueron las últimas horas de Ramona Emilia Medina, la mujer que murió quemada en Termas

La fiscal de la Unidad de Género, Dra. Lucía González Farías, volverá a estar frente al imputado y le formulará cargos por homicidio calificado por el vínculo y mediando violencia de género, figura prevista como femicidio.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de las pericias realizadas a los teléfonos celulares de la víctima y del acusado. Con esa información se buscará reconstruir lo ocurrido entre las 5 de la madrugada —cuando él fue a buscarla a la casa de su tía— y las 9.30, momento en que se produjo el crimen.