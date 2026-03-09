Ingresar
Monte Quemado: una mujer y sus dos hijas protagonizaron un accidente en la RN 16

Afortunadamente resultaron ilesas luego de que despistara el vehículo en el que circulaban.

Hoy 17:54
Un nuevo siniestro vial se registró el domingo sobre la Ruta Nacional Nº16, a la altura del kilómetro 452, en cercanías de la ciudad de Monte Quemado. En esta oportunidad, una mujer de 37 años que conducía un automóvil Citroën C3 gris perdió el control del vehículo mientras circulaba en sentido oeste, desde la provincia de Salta hacia Formosa.

De acuerdo con los datos conocidos, la conductora viajaba acompañada por sus dos hijas menores de edad cuando, por causas que se intentan establecer, el rodado terminó despistando hacia uno de los costados de la calzada. Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron rápidamente para asistir a las ocupantes del vehículo.

Tras el auxilio, se constató que ninguna de las tres presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. Luego del incidente, la mujer y sus hijas pudieron continuar viaje hacia su destino sin mayores inconvenientes.

