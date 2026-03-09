Alerta por la guerra en Medio Oriente: sube el dólar, caen bonos y el riesgo país se acerca a los 600 puntos

La tensión internacional impactó en los activos argentinos y en las bolsas del mundo. El dólar oficial cerró en $1435, mientras el petróleo llegó a dispararse hasta 30% y generó temor en los mercados globales.

Hoy 19:04

En el arranque de la semana, el dólar oficial subió, pero luego revirtió su alza inicial y cerró a $1435 en el Banco Nación. Mientras caen los bonos y las acciones argentinas en Wall Street operan mixtas. El riesgo país se acercó a los 600 puntos, un umbral que no cruza desde mediados de diciembre.

El temor en los mercados se agudizó desde la noche domingo y todas las bolsas operaban hoy en baja en medio del salto del petróleo por la Guerra de Medio Oriente.

Este lunes, los bonos cayeron hasta 1,6%, mientras que las acciones, que comenzaron en baja, luego mostraron repuntes. Por otra parte, el riesgo país se mantiene en 583 puntos básicos y se acercó los 600 puntos, umbral que traspasó a mediados de diciembre. En tanto, las acciones del S&P Merval también operan mixtas con caídas de hasta 1,7% y subas de hasta 3,8%.

En la madrugada argentina, el petróleo Brent llegó a saltar 30% y estuvo a un paso de los 120 dólares, el máximo desde abril de 2022. El récord histórico fue en julio de 2008, cuando el barril se ubicó en 147 dólares en medio de un alza generalizada de las materias antes de la crisis económica global de fines de ese año.

Mientras operaban las bolsas europeas produjo una reunión de ministros del G7. Había expectativas por el anuncio de medidas de urgencia que incluyeran el uso de reservas de petróleo para capear la suba del barril en medio del conflicto que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. Sin embargo, no hubo consenso, por lo que el crudo Brent volvió a superarlos US$105 al mediodía argentino. Al cierre de la jornada, la cotización perforó los US$90 por barril.

En el inicio de este lunes, el índice Nikkei 225 se desplomó 5,2%, en tanto que el índice KOSPI de Seúl retrocedió 6%. En Europa, los principales mercados mostraban números en rojo. En este sentido, Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt resultaron las más afectadas con caídas por debajo de 2%.

Las caídas también se replicaron en China. El Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong retrocedían 0,99% y 2,45% respectivamente.

El temor también se trasladó a los índices de Wall Street, que ya anticipaban una jornada compleja para las bolsas estadounidenses: Finalmente se confirmó la tendencia y, tras las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,8%, el Nasdaq un 0,1% y el marcador S&P 500 perdía un 0,5%.

El VIX, conocido como el “índice del miedo”, saltaba 12% hasta los 29,43 puntos, situación que señala que el mercado espera fuertes oscilaciones en los activos financieros.

A la par, el crudo West Texas Intermediate tuvo alzas de hasta 25,17% y el Brent avances de hasta 24,29%, mientras se mantiene el temor por posibles interrupciones en la producción y transporte de petróleo.