Monte Quemado: continúa la emergencia y piden extremar medidas de prevención

El Comité de Emergencia advirtió que la situación aún no terminó debido al pronóstico de nuevas lluvias. Ya se asistió a 50 familias y pidieron a los vecinos extremar precauciones ante calles anegadas y posibles anegamientos.

Desde la Municipalidad de Monte Quemado se informa que, tras el primer día de relevamiento intensivo y en articulación con organismos provinciales, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Gendarmería, Hospital y la organización Haciendo Caminos, el diagnóstico es claro: la emergencia aún no terminó, ya que el pronóstico indica que las lluvias podrían continuar.

Luego de la reunión del Comité de Emergencia, se solicita a la comunidad revisar y mantener limpios desagües y canaletas, respetar los horarios para sacar la basura y evitar transitar por calles anegadas, ya que el oleaje de los vehículos puede provocar el ingreso de agua a las viviendas.

En el marco del operativo desplegado, se relevaron 96 familias afectadas por el temporal, de las cuales 50 ya recibieron asistencia, mientras que las tareas de acompañamiento y ayuda continuarán durante la jornada de hoy.

También se recuerda que, si el agua ingresa al hogar, se debe cortar de inmediato el suministro eléctrico y no manipular artefactos mojados. Además, se trabaja con una red de asistencia destinada a adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y niños.

Por ayuda o emergencias comunicarse a los teléfonos 3841 416459 o 385 4787709.

Continuamos trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia, asistiendo a la comunidad.