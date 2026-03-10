El municipio brindó un taller sobre ITS a los jóvenes del “Hogar de Cristo”

La actividad, organizada por la Sala de Primeros Auxilios de Villa Elena, buscó concientizar sobre la prevención, el uso del preservativo y la importancia del testeo rápido.

Hoy 11:45

Personal de la Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena, dependiente de la Dirección General de Salud de la municipalidad de La Banda, brindó un taller informativo sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Esta actividad se realizó el día miércoles en horas de la mañana, dónde participaron jóvenes que asisten al centro barrial “Hogar de Cristo”, a cargo del padre “Pepe Di Paola”.

Según se informó, el objetivo de esta propuesta fue promover la prevención y concientizar sobre la importancia del uso de preservativo, la realización de testeo y el cuidado de la salud sexual.

Las Infecciones de Transmisión Sexual se tratan de un conjunto de infecciones, causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos, que se contagian principalmente a través de las relaciones sexuales y el contacto íntimo.

Una persona puede saber si tiene una ITS con un testeo rápido de ITS (VIH, sífilis, hepatitis). Éstos son gratuitos, confidenciales, sin necesidad de orden médica ni ayuno, y se realizan mediante un pequeño pinchazo en el dedo con resultados en 15-20 minutos.