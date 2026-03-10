Fuerte comunicado de Huracán antes de recibir a River: se niega a jugar sin público

Desde la institución anunciaron que para dejar el Ducó "debe haber un informe que avale dicha medida" y reafirmaron su acompañamiento a los vecinos afectados por el derrumbe.

Hoy 12:26

Huracán publicó este martes un comunicado oficial en el que dejó en claro que “no es una opción jugar sin público” ante River Plate, en el partido programado para este jueves por la fecha 10 del Torneo Apertura.

La institución de Parque Patricios reafirmó además su apoyo a los vecinos afectados por el derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado a pocos metros del Estadio Tomás Adolfo Ducó, y anunció que iniciará acciones legales contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Huracán exige fundamentos para jugar sin público

El presidente del club, Abel Poza, explicó que la dirigencia todavía espera una resolución oficial del Comité de Seguridad. “No tenemos nada oficial, solo una carta que dice que no se juegue acá. Nosotros queremos jugar de local con el público porque no hay nada que lo impida”, señaló.

Poza también remarcó que el club se solidariza con los vecinos afectados por el derrumbe, pero sostuvo que el evento deportivo no representa un riesgo adicional. “Nos solidarizamos con todos los afectados, pero Huracán no tiene nada que ver y no afecta un partido con público a 500 metros”.

El conflicto con la Ciudad

Desde el Gobierno porteño anticiparon que el encuentro podría disputarse a puertas cerradas debido a la imposibilidad de desplegar un operativo de seguridad en la zona, donde actualmente hay efectivos afectados por el derrumbe.

Sin embargo, desde Huracán consideran que la medida carece de fundamentos técnicos o jurídicos, por lo que decidieron avanzar con acciones legales.

En el comunicado oficial, el club sostuvo: “Para privarnos de jugar en nuestro estadio debe haber un informe que avale dicha medida y establezca los parámetros de asistencia”.

Además, remarcaron que las restricciones propuestas representan un perjuicio para la institución, ya que obligarían al club a alquilar otro estadio y perder la localía.

El antecedente ante Belgrano

El derrumbe parcial ocurrido en el complejo Estación Buenos Aires ya había afectado la actividad del club. Tras ese episodio, Huracán disputó sin público su encuentro frente a Belgrano.

La situación edilicia del barrio todavía genera preocupación: alrededor de 200 familias resultaron afectadas, y la Justicia recién autorizó en las últimas horas el ingreso de vecinos a sus viviendas para retirar pertenencias.

Diego Martínez también quiere jugar en el Ducó

El entrenador del Globo, Diego Martínez, también se refirió al conflicto y dejó en claro su postura. “En mi cabeza solo pienso en jugar en nuestra cancha. Esperamos que se pueda resolver. Lo importante es que el club se manifestó y se puso a disposición de la gente que no la está pasando nada bien”.

El técnico remarcó además que contar con el apoyo de los hinchas sería determinante para el equipo.

Horas decisivas

Mientras se espera el informe de los peritos y la postura de Defensa Civil, en Huracán no descartan pedir la postergación del partido si finalmente no se autoriza la presencia de público.

Las próximas horas serán clave para definir qué ocurrirá con el duelo entre el Globo y el Millonario, en medio de un conflicto que mezcla seguridad, política y la localía del club de Parque Patricios.