El insólito accidente de Colapinto en China: chocó una lancha durante un paseo por un río

El piloto argentino llegó a Shanghai para disputar la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1.

Hoy 14:11

El piloto argentino Franco Colapinto ya se encuentra en Shanghái para disputar el Gran Premio de China de Fórmula 1, la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1, que se correrá el próximo domingo.

En la previa de la competencia, el joven piloto recorrió la ciudad y protagonizó varios momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Intentó explicar quién es Messi

Durante un paseo por las calles de Shanghái, Colapinto comenzó a conversar con algunas personas que transitaban por la zona y les mostró su clásico termo con referencias a la Argentina.

En medio de la charla, el piloto empezó a mencionar palabras como “Messi”, “Argentina”, “Dios” y “gol” intentando generar alguna reacción.

Sin embargo, las personas con las que hablaba parecían no reconocer a Lionel Messi, lo que provocó un momento tan inesperado como divertido. Las caras de desconcierto de quienes escuchaban la explicación terminaron transformando la escena en una situación desopilante que se viralizó rápidamente.

El choque de la lancha

Pero el episodio más gracioso ocurrió en otro video que el propio piloto compartió en sus redes.

En las imágenes se lo puede ver manejando una lancha por uno de los canales de la ciudad mientras paseaba con su equipo. Colapinto avanzaba a baja velocidad cuando intentó pasar por debajo de un puente.

El problema fue que calculó mal la altura y la lancha terminó impactando contra la estructura, quedando frenada sin poder continuar el paso. La situación provocó las risas de quienes lo acompañaban, que registraron el momento.

Cronograma del Gran Premio de China

La actividad en el circuito de Shanghái comenzará este viernes con las primeras sesiones del fin de semana:

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4.00

El argentino llega a esta cita luego de un destacado paso por la primera fecha del campeonato, donde incluso registró la velocidad máxima del Gran Premio de Australia, lo que le permitió quedarse con un premio especial dentro de la categoría.