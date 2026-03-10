Alerta naranja en Santiago del Estero: ya cayeron 87 milímetros de lluvia en 12 horas y el SMN anticipa nuevas tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el intenso temporal registrado este martes provocó una gran acumulación de agua en pocas horas. La inestabilidad continuará durante el miércoles.

La ciudad de Santiago del Estero permanece bajo alerta naranja por tormentas, luego de que se registrara una importante cantidad de precipitaciones en un corto período de tiempo durante la jornada de este martes. Según datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta las 15 horas se habían acumulado 87 milímetros de lluvia en aproximadamente 12 horas, una cifra que refleja la intensidad del fenómeno climático.

El jefe del SMN con base en el Aeropuerto de Santiago del Estero, Leandro Murillo, explicó que el volumen de agua caída es el principal motivo de la actualización del nivel de alerta.

El especialista detalló que el sistema de alertas meteorológicas establece diferentes categorías según la cantidad de precipitaciones previstas o registradas. En ese sentido, indicó que el nivel amarillo contempla acumulados de hasta 40 milímetros, mientras que la alerta naranja abarca registros de entre 40 y 80 milímetros, y la alerta roja se declara cuando las precipitaciones superan los 200 milímetros en 24 horas.

Pronóstico para los próximos días

En cuanto a las condiciones meteorológicas para las próximas jornadas, desde el organismo anticiparon que la inestabilidad persistirá al menos durante parte de la semana.

Para el miércoles se prevé que continúen las lluvias y tormentas aisladas, manteniendo un escenario de tiempo inestable en la región.

Recién hacia el jueves se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones. En tanto, para el viernes y el fin de semana el fenómeno meteorológico habría quedado atrás, aunque podría persistir algo de nubosidad residual.

Un fenómeno típico de la temporada

Murillo explicó que, si bien este tipo de precipitaciones pueden resultar intensas, forman parte de los fenómenos habituales de la temporada estival.

Según indicó, las tormentas eléctricas acompañadas por abundante caída de agua son características del verano, por lo que no se trata de un evento fuera de lo común para esta época del año.

Recomendaciones ante las tormentas

Frente a la continuidad de la alerta meteorológica, el especialista remarcó la importancia de extremar las precauciones, especialmente ante la presencia de actividad eléctrica durante las tormentas.

En ese contexto, advirtió que los rayos representan uno de los principales riesgos, además de otros peligros asociados al temporal, como la posible caída de árboles o cables.

Finalmente, recomendó evitar circular por la vía pública si no es estrictamente necesario, teniendo en cuenta las calles anegadas y las condiciones meteorológicas adversas.

