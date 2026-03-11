Ingresar
En vivo: Argentinos quiere recuperarse en su casa ante un entonado Rosario Central de Di María

El Bicho buscará recuperarse ante un Canalla que llega en alza tras ganar el clásico rosarino. El partido se jugará este miércoles desde las 17.30 por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Hoy 18:42

Argentinos Juniors recibirá este miércoles a Rosario Central desde las 17.30 en el Estadio Diego Armando Maradona, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Nicolás Diez intentará dejar atrás un presente complicado y frenar a un Canalla que llega con la confianza en alza tras su buen momento en el campeonato.

