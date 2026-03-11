Otra visita de lujo: David Silva presente en la Bombonera para Boca vs. San Lorenzo

El ex mediocampista del Manchester City estuvo en la platea viendo el partido por el Apertura.

Hoy 21:58

El Templo atrae y mucho. La gente y el clima que tiene la Bombonera es único. Toda la gente del exterior sueña con vivir un clásico en la Boca y un ex jugador del Manchester City vivió un sueño: David Silva estuvo presente para ver el duelo ante San Lorenzo.

A diferencia de los demás artistas que van al estadio como Dua Lipa o Marco Antonio Solis, el ex volante español no estuvo en el palco sino que estuvo en la platea de la Bombonera para vivir la experiencia completa. Vivió el recibimiento del equipo a pie de campo a puro grito de la gente que desplegó banderas y trapos para recibir al equipo en un partido caliente y peleado.

Así, el jugador campeón de la Eurocopa se suma a la lista de Willem Dafoe que estuvo presente en la tercera fecha del Apertura para ver el partido.