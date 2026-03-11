En vivo: Belgrano va por la recuperación ante Estudiantes de Río Cuarto

El Pirata enfrentará al León este jueves desde las 19.15 en el Antonio Candini por la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo cordobés buscará volver al triunfo tras su última derrota.
Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano se enfrentarán este jueves desde las 19.15 en el Estadio Antonio Candini, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El conjunto celeste intentará recuperarse rápidamente para volver a pelear en la cima del campeonato.
