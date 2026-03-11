En vivo: en el Kempes, Talleres e Instituto chocan en un nuevo clásico

La T y la Gloria se enfrentarán este jueves desde las 19.15 por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos buscan un triunfo que los acerque a los puestos de clasificación.

Hoy 19:45

Talleres y Instituto se enfrentarán este jueves desde las 19.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con irregularidad en los resultados y necesitan sumar para acercarse a los ocho primeros de la zona.

