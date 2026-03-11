Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 MAR 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: en el Kempes, Talleres e Instituto chocan en un nuevo clásico

La T y la Gloria se enfrentarán este jueves desde las 19.15 por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos buscan un triunfo que los acerque a los puestos de clasificación.

Hoy 19:45

Talleres y Instituto se enfrentarán este jueves desde las 19.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 10 del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con irregularidad en los resultados y necesitan sumar para acercarse a los ocho primeros de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Talleres de Córdoba Instituto Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho de un disparo
  2. 2. “Estamos cansados de esta gente, todas las noches pasa lo mismo”: habló el padre del joven baleado en el B° Independencia
  3. 3. Río Dulce: Gendarmería y Fauna secuestraron armas y redes prohibidas en un operativo contra cazadores furtivos
  4. 4. El Comité de Emergencia de la Capital continúa con los trabajos para aliviar el desagüe del barrio La Católica
  5. 5. Denuncian por una estafa superior a los $ 26 millones a Juan Viaña y su firma Lubrinor SRL
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT