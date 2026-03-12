Adolescente lucha por su vida tras ser herido en el pecho con el disparo de una tumbera

El joven de 17 años fue trasladado al Hospital Regional tras ingresar herido a su vivienda. La familia señaló a un hombre que se habría dado a la fuga en una motocicleta.

Hoy 07:58

Un adolescente de 17 años resultó herido por un disparo de arma de fuego de fabricación casera durante un hecho ocurrido cerca de la medianoche en el barrio Independencia.

De acuerdo con el parte policial, el episodio se registró alrededor de las 23:45 del miércoles en una vivienda ubicada en calle 506 al 1700, en jurisdicción de la Comisaría N°7 del Departamento de Seguridad Ciudadana N°16.

Según la denuncia realizada por José Alberto Santillán (46), su hijo Rodrigo Gabriel Santillán (17) ingresó al domicilio con una herida provocada por un disparo. Ante la situación, se solicitó asistencia médica y el joven fue trasladado por personal de salud al Hospital Regional.

En el lugar también fue entrevistada Sofía Orellana Santillán (23), hermana del menor, quien manifestó haber visto a Nahuel Sánchez portando el arma de fabricación casera presuntamente utilizada en el ataque. De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se dio a la fuga en una motocicleta tras el hecho.

Personal policial trabajó en el lugar para recabar información y avanzar en la investigación del caso. Hasta el momento se busca establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo.