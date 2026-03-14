Franco Colapinto afronta el GP de China de Fórmula 1 con la ilusión de sumar sus primeros puntos

El argentino largará desde el puesto 12 tras una buena clasificación. Arranca a las 4.

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El argentino Franco Colapinto disputará este domingo la carrera principal del Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

El piloto de Alpine F1 Team largará desde la duodécima posición, luego de una buena clasificación en la que quedó muy cerca de meterse entre los diez mejores y avanzar a la Q3.

Una buena oportunidad para sumar

Colapinto, que afronta su tercera temporada en la máxima categoría, buscará sumar sus primeros puntos en este 2026 con la escudería francesa.

La última vez que el argentino logró puntuar fue en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, disputado en el Circuito de las Américas, donde protagonizó una gran remontada desde el puesto 15 hasta el décimo lugar.

En lo que respecta a su etapa en Alpine, su mejor resultado fue el undécimo puesto en el Gran Premio de los Países Bajos, en una competencia marcada por la polémica tras un incidente con su compañero Pierre Gasly, que le hizo perder tiempo en el cierre y le impidió pelear por la zona de puntos.

Horario y candidatos al triunfo

La carrera se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái desde las 4 de la madrugada (hora argentina).

En la lucha por la victoria, el italiano Kimi Antonelli largará desde la pole position con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, acompañado en la primera fila por el británico George Russell.

Además, los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que partirán tercero y cuarto respectivamente, aparecen como los principales candidatos a pelear por el triunfo.

Con un buen ritmo mostrado en la clasificación, Colapinto intentará dar el golpe y meterse entre los diez mejores para comenzar a sumar en la temporada