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La Municipalidad informó los barrios en donde trabajará con su programa de fumigaciones esta semana

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en los cuales se trabajará esta semana con las fumigaciones contra mosquitos y otros insectos, dentro de su programa anual preventivo.

Hoy 17:05
Fumigación

El  día lunes comenzó en los barrios: Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, ampliación 100 viv. Dúplex), Islas Malvinas (sector Dúplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Dúplex por Víctor Alcorta y virgen de Guadalupe), Independencia (Úlluas, Los Telefónicos, Parque del Río I, II y III)".

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El martes, las tareas se realizarán en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano, (El Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles, se trabajará en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves, las acciones se localizarán en los barrios Aeropuerto y todas sus ampliaciones, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y Villa Tranquila).

El viernes, será el turno de los barrios General Paz (Dr. René Favaloro), Belén (Santa Teresita), y John Kennedy, Autonomía, Santa  Rosa de Lima y San José de Flores.

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