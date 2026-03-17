Termas de Río Hondo se prepara para un día lluvioso: pronóstico para hoy Martes 17 de marzo de 2026

Termas de Río Hondo enfrenta un día con cielo cubierto y lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 20.7 y 32.2 grados Celsius.

Hoy 08:12

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un cielo cubierto y temperaturas que alcanzan los 24.2 °C, aunque la sensación térmica es de 26.7 °C. La humedad se encuentra en un elevado 89%, lo que genera una atmósfera bastante cargada y propensa a la lluvia. Para el día de hoy Martes 17 de marzo de 2026, se espera lluvia moderada a lo largo del día, con temperaturas que tendrán un rango entre los 20.7 °C de mínima y 32.2 °C de máxima. Este clima húmedo puede afectar las actividades al aire libre, así que es recomendable que los residentes tomen precauciones. Mañana, el pronóstico indica que la lluvia moderada a intervalos continuará en Termas de Río Hondo, con una mínima de 20.1 °C y una máxima que no superará los 23.7 °C. La disminución en la temperatura máxima puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero la lluvia persistente puede complicar el panorama. El jueves también se prevé lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 19.3 °C de mínima y 26.5 °C de máxima. Esto crea un patrón de clima inestable que se mantendrá en la región por los próximos días. En resumen, hoy los termalenses deben prepararse para un día de condiciones lluviosas, con un ambiente cálido y húmedo. Las temperaturas mínimas y máximas para este martes son de 20.7 °C y 32.2 °C, respectivamente, marcando un día típico de lluvias en la región.