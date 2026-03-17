La Banda disfruta del sol radiante: calor moderado para hoy Martes 17 de marzo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se prepara para un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un ascenso térmico que promete calor moderado.
Hoy, Martes 17 de marzo de 2026, La Banda se despierta con un clima soleado y agradable. La temperatura actual es de 16.2 °C, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo valor, lo que hace que la mañana sea fresca y placentera para los habitantes. A medida que avance el día, se espera que el calor comience a hacerse notar. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30.8 °C durante la tarde, ofreciendo un clima ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda hidratarse adecuadamente. El viento es suave, con una velocidad de 3.6 km/h del noroeste, lo que contribuye a que la sensación térmica sea más llevadera. La humedad se mantiene en un 21%, lo que también ayuda a que el clima no sea tan pesado a pesar del calor que se aproxima. El pronóstico para los próximos días sigue siendo favorable. Para mañana, miércoles 18, se anticipa otra jornada soleada con mínimas de 16 °C y máximas de 26.7 °C, manteniendo el buen clima que caracteriza a la región en esta época del año. El jueves 19 también se presentará soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 15.4 °C de mínima y los 30.4 °C de máxima. Sin duda, estos días de sol son perfectos para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en La Banda.