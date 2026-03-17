Los Pumas vuelven a Santiago del Estero: comenzó la preventa de entradas para el duelo ante Inglaterra

La UAR confirmó el cronograma de venta y los precios de las entradas para la ventana internacional de julio 2026. El Estadio Único Madre de Ciudades será sede del gran encuentro ante "La Rosa".

Hoy 19:28

La Unión Argentina de Rugby confirmó el inicio de la preventa de entradas para los partidos que disputará Los Pumas durante la ventana internacional de julio 2026, que incluirá tres encuentros del Nations Championship en el país.

Uno de los partidos más esperados será el del 18 de julio en Santiago del Estero, donde el seleccionado argentino enfrentará a Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Cómo comprar las entradas para ver a Los Pumas

Según informó la UAR, la venta anticipada se realiza de forma exclusiva a través de la plataforma Ticketek, con beneficios especiales en esta primera etapa, como opciones de financiación en cuotas para determinados clientes.

El esquema de comercialización será el habitual, con una Preventa 1 del 17 de marzo al 5 de abril, una Preventa 2 del 6 al 26 de abril y finalmente la venta general desde el 27 de abril.

Además, también habrá cupos asignados a clubes afiliados antes de la apertura total de la venta.

Santiago del Estero, sede del partido más convocante

El encuentro en Santiago del Estero aparece como el de mayor demanda dentro del calendario, teniendo en cuenta la jerarquía del rival y la respuesta del público en las últimas presentaciones internacionales en la provincia.

Los precios para ese partido estarán divididos por categorías:

Categoría 1: desde $25.000 (Preventa 1) hasta $50.000 (venta final)

desde (Preventa 1) hasta (venta final) Categoría 2: entre $60.000 y $90.000

entre y Categoría 3: desde $165.000 hasta $200.000

desde hasta Categoría 4: entre $200.000 y $250.000

entre y Categoría 5 (premium): desde $250.000 hasta $350.000



Córdoba

El primer partido será el 4 de julio en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Los Pumas enfrentarán a Escocia. Allí, las entradas de Categoría 1 parten desde $20.000 en Preventa 1, suben a $35.000 en Preventa 2 y alcanzan los $45.000 en la venta final. La Categoría 2 tiene valores de $50.000, $65.000 y $80.000 respectivamente, mientras que la Categoría 3 —la más alta— arranca en $100.000, pasa a $120.000 y llega a $150.000 en la última etapa.

San Juan

El segundo compromiso será el 11 de julio en el Estadio San Juan del Bicentenario frente a Gales, con una escala de precios más amplia. La Categoría 1 va de $25.000 a $45.000 según la etapa; la Categoría 2, de $35.000 a $60.000; y la Categoría 3, de $70.000 a $120.000. En tanto, las ubicaciones premium elevan considerablemente los valores: la Categoría 4 oscila entre $150.000 y $250.000, mientras que la Categoría 5 —la más exclusiva— parte de $200.000 y puede alcanzar los $300.000 en la venta final.

Expectativa por ver a Los Pumas en el país

La demanda por ver a Los Pumas en Argentina creció en los últimos años gracias a los buenos resultados del equipo y la calidad de los rivales internacionales.

Por este motivo, desde la organización recomiendan adquirir las entradas con anticipación, ya que se espera un estadio lleno en Santiago del Estero y un gran marco internacional para uno de los eventos deportivos más importantes del año en la provincia.